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    «Автомобилист» проиграл «Трактору»

    «Трактор» — «Автомобилист»: счет матча 4:2, обзор голов

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    «Трактор» дома одолел «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2.

    «Автомобилист»
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    «Автомобилист»

    За челябинцев шайбы забросили Данил Юртайкин, Антон Бурдасов, Чарльз Робинсон и Владимир Ткачев.

    У екатеринбуржцев голы забили Брукс Мэйсек и Сергей Широков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
    Голы: Мэйсек — 13 (бол., Да Коста, Эберт), 11:18 — 0:1. Юртайкин — 5 (Блажиевский, Шабанов), 15:02 — 1:1. Бурдасов — 9 (бол., Бауи), 37:12 — 2:1. Робинсон — 5 (Шепелев, Тертышный), 46:02 — 3:1. Широков — 2 (Зборовский, Волк), 53:57 — 3:2. Ткачев — 8 (п.в., Сошников), 57:20 — 4:2Вратари: Фукале — Аликин (56:57 — 57:20)Штраф: 4 — 8Броски: 35 (11+12+12) — 39 (13+10+16)

    «Автомобилист» идет пятым в таблице Восточной конференции (40 очков в 34 матчах).

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    «Трактор» (39) поднялся на 6-е место.

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