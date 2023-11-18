«Трактор» — «Автомобилист»: счет матча 4:2, обзор голов

«Автомобилист» Фото: globallookpress.com
За челябинцев шайбы забросили Данил Юртайкин, Антон Бурдасов, Чарльз Робинсон и Владимир Ткачев.
У екатеринбуржцев голы забили Брукс Мэйсек и Сергей Широков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Голы: Мэйсек — 13 (бол., Да Коста, Эберт), 11:18 — 0:1. Юртайкин — 5 (Блажиевский, Шабанов), 15:02 — 1:1. Бурдасов — 9 (бол., Бауи), 37:12 — 2:1. Робинсон — 5 (Шепелев, Тертышный), 46:02 — 3:1. Широков — 2 (Зборовский, Волк), 53:57 — 3:2. Ткачев — 8 (п.в., Сошников), 57:20 — 4:2Вратари: Фукале — Аликин (56:57 — 57:20)Штраф: 4 — 8Броски: 35 (11+12+12) — 39 (13+10+16)
«Автомобилист» идет пятым в таблице Восточной конференции (40 очков в 34 матчах).
«Трактор» (39) поднялся на 6-е место.