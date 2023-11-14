Тамбиев: Как можно выиграть с нулем голов?

Главный тренерпрокомментировал поражение от(0:3).

«Комментарий короткий: как можно выиграть с нулём голов? Счёт на табло. Старались, боролись. Соперник мастеровитый — большинство реализовал, когда нужно, наказал нас за ошибку в третьем периоде, исполнил классический выход "3 в 1". [Наше] исполнительское мастерство оставляет желать лучшего.

Итоги домашней серии? Хорошая победа над "Локомотивом", хорошая первая игра с "Автомобилистом" — две игры были неплохими. Такую серию выдерживать, где игры через день — [не хватает] мастерства игроков, реализации большинства, тех моментов, которые ребята создают. В завершающей стадии передерживаем, лишний пас друг другу. Надо реализовывать те моменты, которые создаются. В третьем периоде был только один бросок с пятака. Решают такие мелочи, нюансы. Повторюсь: две игры с нулём голов, но в меньшинстве неплохо работали. Сегодня большинство не заладилось», — цитирует Тамбиева сайт КХЛ.

После этого матча «Автомобилист» занимает 3-е место в таблице Востока с 40 очками в активе. «Адмирал» — на последней 12-й позиции в конференции (19 баллов).