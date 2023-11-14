«Сибирь» — «Торпедо»: счет матча 4:1, обзор голов

Хозяева забивали в каждом периоде. Отличились Сергей Дубакин, Никита Шашков, Николай Прохоркин и Артем Жуков. Ассистентский дубль оформил Тэйлор Бек.
В составе гостей ворота соперника поразил Деннис Ян.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Голы: Дубакин — 2 (Бек, Андреофф), 3:54 — 1:0. Ян — 6 (Виноградов, Воронин), 17:59 — 1:1. Шашков — 4 (Яковлев), 37:37 — 2:1. Прохоркин — 7, 40:29 — 3:1. Жуков — 2 (Бек), 55:18 — 4:1Вратари: Красоткин — КульбаковШтраф: 8 — 6Броски: 27 (7+8+12) — 29 (11+9+9)
«Сибирь» прервала серию из двух поражений и набрала 31 очко (8-е место турнирной таблицы Восточной конференции).
«Торпедо» (38) проиграло второй матч кряду и находится на 4-й строчке «Запада».