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    «Сибирь» выиграла у «Торпедо» в КХЛ

    «Сибирь» — «Торпедо»: счет матча 4:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Торпедо
    «Сибирь» на своем льду одолела «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1.

    «Сибирь»
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    «Сибирь»

    Хозяева забивали в каждом периоде. Отличились Сергей Дубакин, Никита Шашков, Николай Прохоркин и Артем Жуков. Ассистентский дубль оформил Тэйлор Бек.

    В составе гостей ворота соперника поразил Деннис Ян.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
    Голы: Дубакин — 2 (Бек, Андреофф), 3:54 — 1:0. Ян — 6 (Виноградов, Воронин), 17:59 — 1:1. Шашков — 4 (Яковлев), 37:37 — 2:1. Прохоркин — 7, 40:29 — 3:1. Жуков — 2 (Бек), 55:18 — 4:1Вратари: Красоткин — КульбаковШтраф: 8 — 6Броски: 27 (7+8+12) — 29 (11+9+9)

    «Сибирь» прервала серию из двух поражений и набрала 31 очко (8-е место турнирной таблицы Восточной конференции).

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    «Торпедо» (38) проиграло второй матч кряду и находится на 4-й строчке «Запада».

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