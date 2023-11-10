Ротенберг: СКА всегда готов сыграть на открытом воздухе

Главный тренер СКАвысказался о возможном проведении матча на открытом воздухе.

«Мы уже проводили. Это к вопросу о том, как работает система СКА. У нас были полные трибуны. Конечно, мы всегда готовы сыграть на открытом воздухе.

Надеюсь, еще проведем матчи на "Газпром Арене". Благодаря нашему спонсору — ПАО "Газпром" — мы уже проводили такие матчи и планируем проводить их в дальнейшем.

Готовы играть — это популяризирует хоккей. Здесь важна подготовка льда, бортов — это не такая простая задача. Мы сами столкнулись с этим. Как я понимаю, планируется игра на "Открытие Арене", там не закрывается крыша. Так работает только "Газпром Арена". Открытая крыша вносит коррективы — представляете, если будет метель или дождь. Станет сложнее — в воде играть тяжело.

Хотя мы часто играем на таком льду — нам не привыкать. Мы готовы играть в любую погоду с любым соперником. А домашние матчи на футбольной арене требуют отдельного анализа и огромных инвестиций.

Обсудим это с нашим главным спонсором ПАО "Газпром" и вернемся к этому вопросу. Нужно очень хорошо все подготовить, и у "Газпром Арены" здесь много преимуществ за счет закрывающейся крыши», — приводит слова Ротенберга пресс-служба СКА.