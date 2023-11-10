ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    У «МЮ» серьезные проблемыЛига чемпионов. Безумие в Копенгагене, героический «Шахтер» и интрига в «группе смерти»
    Все новости спорта

    Ротенберг: СКА всегда готов сыграть на открытом воздухе

    Хоккей Прогнозы на КХЛ СКА КХЛ
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о возможном проведении матча на открытом воздухе.

    Роман Ротенберг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Ротенберг

    «Мы уже проводили. Это к вопросу о том, как работает система СКА. У нас были полные трибуны. Конечно, мы всегда готовы сыграть на открытом воздухе.

    Надеюсь, еще проведем матчи на "Газпром Арене". Благодаря нашему спонсору — ПАО "Газпром" — мы уже проводили такие матчи и планируем проводить их в дальнейшем.

    Готовы играть — это популяризирует хоккей. Здесь важна подготовка льда, бортов — это не такая простая задача. Мы сами столкнулись с этим. Как я понимаю, планируется игра на "Открытие Арене", там не закрывается крыша. Так работает только "Газпром Арена". Открытая крыша вносит коррективы — представляете, если будет метель или дождь. Станет сложнее — в воде играть тяжело.

  • «Торпедо» хочет провести матч КХЛ на футбольном стадионе
  • Читайте по теме

    • Хотя мы часто играем на таком льду — нам не привыкать. Мы готовы играть в любую погоду с любым соперником. А домашние матчи на футбольной арене требуют отдельного анализа и огромных инвестиций.

    Обсудим это с нашим главным спонсором ПАО "Газпром" и вернемся к этому вопросу. Нужно очень хорошо все подготовить, и у "Газпром Арены" здесь много преимуществ за счет закрывающейся крыши», — приводит слова Ротенберга пресс-служба СКА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атлетик» и «Сельта» забьют друг другу
  • «Атлетик» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Боруссия» М не оставит шансов «Вольфсбургу»?
  • «Боруссия» М — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Завоюет ли Павлович временный пояс UFC?
  • Павлович — Аспиналл. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.52
  • Экспресс дня 10 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетик — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Павлович — Аспиналл
  • Бокс
  • Послезавтра в 07:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Монпелье — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гавр — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лутон Таун
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие