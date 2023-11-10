Номер Яромира Ягра будет выведен «Питтсбургом» из обращения

Яромир Ягр Фото: globallookpress.com
Торжественная церемония поднятия свитера Ягра состоится 18 февраля 2024 года перед игрой против «Лос-Анджелес Кингз».
Яромир Ягр провел за «Питтсбург» 11 сезонов в НХЛ, два раза выиграл с ним Кубок Стэнли (1991, 1992). Всего он сыграл за «пингвинов» 806 матчей, набрал 1079 (439+640) очков.
Чешский хоккеист входит в пятерку игроков по числу сыгранных матчей за клуб (пятое место), голов, передач и очков (четвертое).
До Яромира Ягра подобной чести удостаивались лишь два хоккеиста в истории «Питтсбург». Это Марио Лемье и Мишель Бриэр.
Напомним, что чех еще не закончил свою хоккейную карьеру. В возрасте 51 год он до сих пор играет в чешском чемпионате за родной клуб «Кладно».