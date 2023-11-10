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  • 23:50
    • Номер Яромира Ягра будет выведен «Питтсбургом» из обращения
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    Номер Яромира Ягра будет выведен «Питтсбургом» из обращения

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Питтсбург Пингвинз
    Игровой номер 68, под которым играл чешский хоккеист Яромир Ягр, будет выведен из обращения «Питтсбургом», где он провел лучшие голы своей великой карьеры, сообщает официальный сайт клуба.

    Яромир Ягр
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    Яромир Ягр

    Торжественная церемония поднятия свитера Ягра состоится 18 февраля 2024 года перед игрой против «Лос-Анджелес Кингз».

    Яромир Ягр провел за «Питтсбург» 11 сезонов в НХЛ, два раза выиграл с ним Кубок Стэнли (1991, 1992). Всего он сыграл за «пингвинов» 806 матчей, набрал 1079 (439+640) очков.

    Чешский хоккеист входит в пятерку игроков по числу сыгранных матчей за клуб (пятое место), голов, передач и очков (четвертое).

    До Яромира Ягра подобной чести удостаивались лишь два хоккеиста в истории «Питтсбург». Это Марио Лемье и Мишель Бриэр.

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    • Напомним, что чех еще не закончил свою хоккейную карьеру. В возрасте 51 год он до сих пор играет в чешском чемпионате за родной клуб «Кладно».

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