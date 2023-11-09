СКА — «Трактор»: счет матча 4:3 Б, обзор голов

на своей площадке обыграл(4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе петербургской команды голы записали на свой счет Владимир Алистров, Эмиль Галимов и Степан Фальковский.

У «Трактора» отличились Антон Бурдасов, Семен Дер-Аргучинцев и Данил Юртайкин.

Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказался СКА. Победный бросок на счету Сергея Толчинского.

КХЛ. Регулярный чемпионат. СКА — «Трактор» 4:3 Б (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0). Голы: Бурдасов — 9 (Кравцов, Николаев), 04:37 — 0:1. Алистров — 9, 12:50 — 1:1. Галимов — 1, 22:02 — 2:1. Дер-Аргучинцев — 11 (Кравцов), 45:00 — 2:2. Фальковский — 1 (мен. Поляков, Никишин), 51:29 — 3:2. Юртайкин — 3 (Шабанов, Антипин), 59:34 — 3:3Победный буллит: Сергей ТолчинскийВратари: Серебряков — ФукалеБроски: 47 (14+15+15+3) — 33 (11+11+8+3)Штраф: 4 — 4

После этого матча СКА занимает 8-е место в таблице Запада (28 очков). «Трактор» — на 6-й позиции Востока (35).