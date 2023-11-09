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    Ротенберг: Понимали уровень соперника, создали большое количество моментов, могли забить намного больше

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    Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о победе над челябинским «Трактором» (4:3 ОТ) в Санкт-Петербурге.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Такая хорошая игра. Понимали уровень соперника, создали большое количество моментов, могли забить намного больше. Будем над этим работать, над реализацией. В каждой игре в среднем создаём 20 голевых моментов.

    Сегодня — 25. Это говорит о том, что мы идём в правильном направлении, но где-то нашим защитникам и нападающим надо наладить прицел, чтобы реализовывать моменты. Надо отметить, что хорошо у соперника сыграл вратарь. Он держал "Трактор" в игре. Очень сильная команда.

    Для нас важная победа. Понимаем, в каком направлении надо работать. Хочу поблагодарить всю полную арену за поддержку, также была слышна и поддержка болельщиков "Трактора". Как раз таки нам нужна такая же поддержка на выезде, потому что это очень важно для команды. У нас важная игра через день. Готовимся к следующей игре.

    Ребята — молодцы, выполнили сегодня игровое задание на 100%. Это то, о чём я и говорил. Когда мы выполняем игровое задание на 100%, то побеждаем. Будем дальше работать», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

    После этого матча СКА занимает 8-е место в таблице Запада (28 очков). «Трактор» — на 6-й позиции Востока (35).

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