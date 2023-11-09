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    «Амур» разгромил «Автомобилист»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Амур Автомобилист КХЛ
    «Амур» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Игра в Хабаровске завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

    В составе «Амура» авторами заброшенных шайб стали Александр Хохлачев, Станислав Бочаров, Вячеслав Грецкий и Кирилл Капустин.

    У гостей отличился Кирилл Воробьев.

    В пятницу, 10 ноября, команды проведут еще один матч в Хабаровске.

    «Амур» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» находится на седьмой строчке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
    Голы: Хохлачев — 5 (Барулин), 10:53 — 1:0. Воробьев — 1 (Обидин, Макеев), 21:18 — 1:1. Бочаров — 5 (Дрозг, Шевченко), 35:08 — 2:1. Грецкий — 1 (Слепец), 54:15 — 3:1. Капустин — 6 (Брынцев, Коршков), 54:41 — 4:1. Слепец — 2 (мен.), 58:45 — 5:1Вратари: Бобков — Галкин (58:26 — 58:45)Штраф: 4 — 6Броски: 42 (8+20+14) — 26 (14+4+8)
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