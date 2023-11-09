«Амур» разгромил «Автомобилист»

одержал победу над екатеринбургскимв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра в Хабаровске завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

В составе «Амура» авторами заброшенных шайб стали Александр Хохлачев, Станислав Бочаров, Вячеслав Грецкий и Кирилл Капустин.

У гостей отличился Кирилл Воробьев.

В пятницу, 10 ноября, команды проведут еще один матч в Хабаровске.

«Амур» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» находится на седьмой строчке.