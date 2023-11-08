Ларионов: Хочу поблагодарить команду соперника за хороший матч и за бескомпромиссную борьбу

Главный тренерподвел итог матча против(4:1).

«Хочу поблагодарить команду соперника за хороший матч и за бескомпромиссную борьбу, которую они вели на протяжении всего матча, они пытались найти возможность спасти игру. И, конечно, нашу команду с победой! А также нашу группу болельщиков, которые были сегодня с нами и местных любителей хоккея, которые пришли на игру, чтобы поддержать команду Витязь», — цитирует Ларионова пресс-служба «Витязя».

После этого матча «Торпедо» занимает 3-е место в таблице Запада с 36-ю очками в активе. «Витязь» — на последней 11-й строчке с 18-ю баллами.