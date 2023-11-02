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    Билялетдинов: Нужно каждый день смотреть и учиться

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Ак Барс
    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения в «зелёном дерби» от «Салавата Юлаева» (1:3) ответил на вопрос, готовил ли клуб нападающих Вадима Шипачёва и Александра Радулова к матчу с уфимским клубом.

    Зинэтула Билялетдинов
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    Зинэтула Билялетдинов

    «Нет, это совпадение, мы их берегли, старались не трогать, чтобы они полноценно восстановились. По одному из игроков был вопрос вчера, но потом ответили, что оба готовы.

    Меня невозможно ничем удивить в хоккее? Нужно каждый день смотреть и учиться. Будешь стоять на месте — проиграешь. Это постоянный процесс. У меня ещё всё впереди.

    Особая искра у Радулова? Это настоящий спортсмен, который отдаётся полностью, нигде себя не жалеет. Думаю, если был бы другой сопернрк, он готовился бы также. Он ко всем готовится на 100%.

    Кагарлицкий? Мы его трогать не будем. Он должен сделать всё так, как должен делать. Никакого нашего давления нет», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

    После этой победы «Салават» приблизился к «Ак Барсу» , который идет третьим на «Востоке». Между ними теперь три очка.

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