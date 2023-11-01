ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илкай ГюндоганСемь причин, почему «Барселоне» не надо паниковать после поражения в Эль-Класико
  • 20:26
    • «Локомотив» разгромил «Рубин», забив все голы в первом тайме
  • 20:15
    • Соболев, Мозес в основе «Спартака» на матч Кубка России с «Краснодаром»
  • 20:12
    • Джокович уверенно вышел в третий круг турнира в Париже
    Все новости спорта

    Заварухин: Такие игры мы должны доводить до победы и не давать шансов оппоненту

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Трактор
    Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин подвёл итог победного матча с «Адмиралом» (3:2 ОТ).

    Алексей Заварухин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Заварухин

    «Настраивались на хорошую игру, разобрали соперника, готовились. Единственный момент — не ожидали, что "Адмирал" начнёт активно. Пропустили необязательную шайбу. Далее начали взламывать оборону соперника, где-то получилось, где-то нет. Создали очень много хороших моментов, но не забили. Много соперник удалялся, забили два гола в большинстве. Такие игры мы должны доводить до победы и не давать шансов оппоненту.

    В большинстве сегодня использовали четыре нападающих и одного защитника, это единичный случай или будем продолжать использовать эту схему в большинстве? У нас всегда так выходят. Редко два защитника играют в большинстве. Я не знаю, где вы такое увидели. Весь сезон у нас играют один защитник и четыре нападающих.

    Почему не удавалось преодолеть прессинг в первом периоде и частично во втором? Я бы не сказал, что соперник нас чем-то удивил. Возвращались с шайбой в свою зону и приходилось повторно выходить из-под давления. Это было в начале первого периода, потом была другая картинка. Ребята перестроились. Мы сегодня победили, и это главное.

    Как оценю решение Сергея Калинина, который заступился за партнёра? Он — капитан. Он имеет право это сделать. Всё правильно сделал. Никаких претензий и вопросов не имеем.

  • «Лада» бьет фаворитов, «Нефтехимик» продолжает набирать очки, «Динамо» и «Спартак» сражаются за лидерство
  • КХЛ 2023/24: обзор восьмой игровой недели
  • 30/10/2023

    • Почему сегодня был сделан выбор в пользу Зака Фукале и кто сыграет в следующем матче? Вы хотите, чтобы соперник знал, кто у нас будет играть? Это военная тайна, она будет раскрыта за час до игры. У нас оба вратаря в хорошей форме и оба готовятся к следующему матчу», — цитирует Заварухина сайт «Трактора».

    «Трактор» занимает пятое место на «Востоке» с 30 очками. «Адмирал» на последнем месте с 16 баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» не даст много забить
  • «Спартак» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Даст ли «Арсенал» прервать свое падение «Вест Хэму»?
  • «Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • «МЮ» исправиться за разгром в дерби?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.39
  • Экспресс дня 1 ноября
  • Сегодня в 23:15
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Борнмут — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Челси — Блэкберн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Ростов — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие