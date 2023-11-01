Заварухин: Такие игры мы должны доводить до победы и не давать шансов оппоненту

Исполняющий обязанности главного тренераподвёл итог победного матча с(3:2 ОТ).

«Настраивались на хорошую игру, разобрали соперника, готовились. Единственный момент — не ожидали, что "Адмирал" начнёт активно. Пропустили необязательную шайбу. Далее начали взламывать оборону соперника, где-то получилось, где-то нет. Создали очень много хороших моментов, но не забили. Много соперник удалялся, забили два гола в большинстве. Такие игры мы должны доводить до победы и не давать шансов оппоненту.

В большинстве сегодня использовали четыре нападающих и одного защитника, это единичный случай или будем продолжать использовать эту схему в большинстве? У нас всегда так выходят. Редко два защитника играют в большинстве. Я не знаю, где вы такое увидели. Весь сезон у нас играют один защитник и четыре нападающих.

Почему не удавалось преодолеть прессинг в первом периоде и частично во втором? Я бы не сказал, что соперник нас чем-то удивил. Возвращались с шайбой в свою зону и приходилось повторно выходить из-под давления. Это было в начале первого периода, потом была другая картинка. Ребята перестроились. Мы сегодня победили, и это главное.

Как оценю решение Сергея Калинина, который заступился за партнёра? Он — капитан. Он имеет право это сделать. Всё правильно сделал. Никаких претензий и вопросов не имеем.

Почему сегодня был сделан выбор в пользу Зака Фукале и кто сыграет в следующем матче? Вы хотите, чтобы соперник знал, кто у нас будет играть? Это военная тайна, она будет раскрыта за час до игры. У нас оба вратаря в хорошей форме и оба готовятся к следующему матчу», — цитирует Заварухина сайт «Трактора».

«Трактор» занимает пятое место на «Востоке» с 30 очками. «Адмирал» на последнем месте с 16 баллами.