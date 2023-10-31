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    «Допустили пару ошибок, пропустили обидные голы». Ротенберг — о поражении СКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Ак Барс
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг назвал причины поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:3).

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Понимали, что будет такая игра, соперник будет ловить на контратаках. Сильный соперник, очень структурная и организованная команда, игра уровня плей-офф.

    Хорошее начало от нас, бросили в перекладину, создали достаточно голевых моментов, чтобы забросить больше, чем две шайбы. Допустили пару ошибок, пропустили обидные голы.

    У Артемия Плешкова был день рождения, рассчитывали, что команда за него сыграет и реализует свои моменты.

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    • Создали 20 моментов, как и во многих других матчах — этого достаточно, чтобы забить больше, чем два гола. Будем работать над реализацией», — цитирует Ротенберга сайт КХЛ.

    После этого поражения СКА занимает 8-е место в таблице Запада с 24 очками в активе. В следующем матче подопечные Ротенберга сыграют 2-го ноября с «Авангардом».

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