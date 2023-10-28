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    Мартемьянов о победе «Амура»: Молодцы, что нашли в себе силы переломить игру

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Витязь
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал волевую победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (4:2).

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «Доволен результатом и содержанием игры в атаке и обороне. Соперник быстро воспользовался нашими ошибками, начали опять с 0:2. Молодцы, что нашли в себе силы, мастерство и переломили эту игру.

    Последняя шайба в матче — награда Жени Грачёва. Человек очень много играет в меньшинстве, ловит на себя, играет до конца. В конце матча нахватали ненужных удалений.

    Болельщикам спасибо за поддержку, наша общая победа. По большинству скажу, надо забивать свои моменты, нужен точный бросок мимо вратаря — это самый важный момент. Хороший пас, хороший бросок», — цитирует Мартемьянова пресс-служба «Амура».

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    • После победы над «Витязем» хабаровчане занимают 9-е место в таблице Востока с 24 очками в активе. В следующем матче «Амур» сыграет 31-го октября с «Салаватом Юлаевым».

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