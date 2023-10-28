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    «Амур» обыграл «Витязь» в КХЛ

    «Амур» — «Витязь»: счет матча 4:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Витязь Амур КХЛ
    «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду встречался с «Витязем». Хозяева выиграли со счетом 4:2.

    «Амур»
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    «Амур»

    В составе победителей отличились Артур Гиздатуллин, Сергей Лапин, Станислав Бочаров и Евгений Грачев.

    У гостей шайбы забросили Скотт Уилсон и Александр Дарьин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Витязь» (Московская область) — 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
    Голы: Уилсон — 3 (Барак, Дарьин), 3:36 — 0:1. Дарьин — 2 (Уилсон), 15:28 — 0:2. Гиздатуллин — 6 (Слепец, Брынцев), 25:54 — 1:2. Лапин — 1 (Слепец), 31:45 — 2:2. Бочаров — 4 (Шевченко, Дрозг), 59:00 — 3:2. Грачев — 5 (п.в., Рылов), 59:42 — 4:2Вратари: Бобков — Шикин (59:15 — 59:42)Штраф: 8 — 10Броски: 33 (6+16+11) — 25 (9+7+9)

    После этого матча «Амур» с 24 очками идет на 9-й строчке в таблице Восточной конференции.

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    «Витязь» (16) очков — на последнем месте Запада.

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