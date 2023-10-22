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    Жамнов: Чуть-чуть проспали начало игры, совершили небольшие ошибки

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    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о волевой победе над «Адмиралом» (4:3) в КХЛ.

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Чуть-чуть проспали начало игры, совершили небольшие ошибки. Хорошо, что вернулись, стали играть по заданию, результатом довольны. Единственное — хотелось бы лучше использовать свои моменты. Надо отдать должное сопернику, игра была интересная и агрессивная с обеих сторон.

    Связано ли неудачное начало с физикой? Да я не буду оправдываться, все команды сюда приезжают, и искать оправдания в виде часовых поясов неправильно. Просто проспали начало игры. Молодцы, что вернулись, по лавке было видно, что ребята настроены. Победы дают уверенность команде, если делать всё правильно. Игровая дисциплина — один из главных факторов: если команда играет по заданию, результат налицо», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

    Этот успех помог «Спартаку» возглавить общую таблицу КХЛ.

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