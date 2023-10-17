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    «Металлург» уверенно переиграл «Автомобилист»

    «Автомобилист» — «Металлург»: счет матча 0:4, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» на выезде победил «Автомобилист» со счетом 4:0.

    «Металлург»
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    «Металлург»

    Авторами голов стали Данила Юров, Максим Мухаметов, Денис Зернов и Роман Канцеров.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
    Голы: Юров — 6 (Грасс), 18:15 — 0:1. Мухаметов — 3 (Гребенкин), 38:03 — 0:2. Зернов — 7 (мен., Карпов), 54:54 — 0:3. Канцеров — 2 (мен., Коробкин), 55:05 — 0:4Вратари: Галкин — НабоковШтраф: 10 — 12Броски: 29 (7+9+13) — 26 (10+10+6)

    «Металлург» набрал 31 очко после 21 матча и продолжает лидировать на «Востоке». «Автомобилист» — третий.

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