«Автомобилист» — «Металлург»: счет матча 0:4, обзор голов

«Металлург» Фото: globallookpress.com
Авторами голов стали Данила Юров, Максим Мухаметов, Денис Зернов и Роман Канцеров.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Голы: Юров — 6 (Грасс), 18:15 — 0:1. Мухаметов — 3 (Гребенкин), 38:03 — 0:2. Зернов — 7 (мен., Карпов), 54:54 — 0:3. Канцеров — 2 (мен., Коробкин), 55:05 — 0:4Вратари: Галкин — НабоковШтраф: 10 — 12Броски: 29 (7+9+13) — 26 (10+10+6)
«Металлург» набрал 31 очко после 21 матча и продолжает лидировать на «Востоке». «Автомобилист» — третий.