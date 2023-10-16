«Торпедо» — «Северсталь»: счет матча 0:4, обзор голов

Подошел к концу матч регулярного чемпионата КХЛ между нижегородскими череповецкой. Команданеожиданно уступила со счетом 0:4.

На 13-й минуте счет открыл Михаил Ильин, а через 20 секунд «Северстали» удалось забросить вторую шайбу.

Отличился Никита Коростелев, ему ассистировали Илья Иванцов, Александр Скоренев.

В середине второго периода Иван Подшивалов забросил третью шайбу с передач Иванцова и Скоренева.

На 50-й минуте Александр Жабреев установил окончательный счет — 4:0 в пользу «Северстали».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Северсталь» (Череповец) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) Голы: Ильин — 4 (Аймурзин, Пилипенко), 12:03 — 0:1. Коростелев — 7 (Иванцов, Скоренов), 12:27 — 0:2. Подшивалов — 1 (Скоренов, Иванцов), 33:58 — 0:3. Жабреев — 1 (Подшивалов, Моисеев), 49:47 — 0:4Вратари: Кульбаков — ШостакБроски: 31 (8+9+14) — 30 (15+6+9)Штраф: 14 — 10

«Торпедо» занимает третье место на «Западе» с 25 очками. «Северсталь» поднялась на восьмую строчку, у нее стало теперь 18 баллов.