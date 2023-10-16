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    «Северсталь» разгромила на выезде «Торпедо»

    «Торпедо» — «Северсталь»: счет матча 0:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Северсталь
    Подошел к концу матч регулярного чемпионата КХЛ между нижегородским «Торпедо» и череповецкой «Северсталью». Команда Игоря Ларионова неожиданно уступила со счетом 0:4.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    На 13-й минуте счет открыл Михаил Ильин, а через 20 секунд «Северстали» удалось забросить вторую шайбу.

    Отличился Никита Коростелев, ему ассистировали Илья Иванцов, Александр Скоренев.

    В середине второго периода Иван Подшивалов забросил третью шайбу с передач Иванцова и Скоренева.

    На 50-й минуте Александр Жабреев установил окончательный счет — 4:0 в пользу «Северстали».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Северсталь» (Череповец) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
    Голы: Ильин — 4 (Аймурзин, Пилипенко), 12:03 — 0:1. Коростелев — 7 (Иванцов, Скоренов), 12:27 — 0:2. Подшивалов — 1 (Скоренов, Иванцов), 33:58 — 0:3. Жабреев — 1 (Подшивалов, Моисеев), 49:47 — 0:4Вратари: Кульбаков — ШостакБроски: 31 (8+9+14) — 30 (15+6+9)Штраф: 14 — 10

    «Торпедо» занимает третье место на «Западе» с 25 очками. «Северсталь» поднялась на восьмую строчку, у нее стало теперь 18 баллов.

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