«Салават Юлаев» — «Динамо» Минск: счет матча 4:2, обзор голов

Уфимскийв очередном матче регулярного чемпионата КХЛ победил со счетом 4:2 минское

Счет на второй минуте счет открыл форвард хозяев Вячеслав Лещенко.

Спустя 8 минут преимущество «Салавата » удвоил Егор Сучков.

Минчанам удалось сократить отставание в середине второго тайма. Гол на счету Романа Горбунова, причем, забил он в меньшинстве.

На 56-й минуте «Динамо» смогло сравнять счет усилиями Ника Меркли.

Но «Салават Юлаев» очень мощно провел концовку и смог вырвать победу. Сначала шайбу забросил Сергей Шмелев, а затем в уже пустые ворота — Евгений Тимкин.