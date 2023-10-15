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    «Салават Юлаев» был сильнее минского «Динамо»

    «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск: счет матча 4:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Динамо Минск
    Уфимский «Салават Юлаев» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ победил со счетом 4:2 минское «Динамо».

    Автор победного гола Сергей Шмелев
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    Автор победного гола Сергей Шмелев

    Счет на второй минуте счет открыл форвард хозяев Вячеслав Лещенко.

    Спустя 8 минут преимущество «Салавата » удвоил Егор Сучков.

    Минчанам удалось сократить отставание в середине второго тайма. Гол на счету Романа Горбунова, причем, забил он в меньшинстве.

    На 56-й минуте «Динамо» смогло сравнять счет усилиями Ника Меркли.

    Но «Салават Юлаев» очень мощно провел концовку и смог вырвать победу. Сначала шайбу забросил Сергей Шмелев, а затем в уже пустые ворота — Евгений Тимкин.

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