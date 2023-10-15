«Салават Юлаев» — «Динамо» Минск: счет матча 4:2, обзор голов

Автор победного гола Сергей Шмелев Фото: globallookpress.com
Счет на второй минуте счет открыл форвард хозяев Вячеслав Лещенко.
Спустя 8 минут преимущество «Салавата » удвоил Егор Сучков.
Минчанам удалось сократить отставание в середине второго тайма. Гол на счету Романа Горбунова, причем, забил он в меньшинстве.
На 56-й минуте «Динамо» смогло сравнять счет усилиями Ника Меркли.
Но «Салават Юлаев» очень мощно провел концовку и смог вырвать победу. Сначала шайбу забросил Сергей Шмелев, а затем в уже пустые ворота — Евгений Тимкин.