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    Контиола возобновил карьеру хоккеиста в Финляндии

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Трактор Локомотив Сборная Финляндии
    Нападающий Петри Контиола возобновил игровую карьеру, подписав контракт с финским «Таппара». Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

    Петри Контиола
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    Петри Контиола

    «Контракт заключен. Я пока точно не знаю, когда начну играть», — заявил Контиола.

    Напомним, что финский нападающий выступал в КХЛ за «Металлург», «Трактор» и «Локомотив». В общем Контиола провел 545 матчей в Континентальной лиге, забил 120 голов и сделал 221 голевую передачу.

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    • В составе сборной Финляндии Контиола становился серебряным призером на чемпионатах мира 2007, 2014, 2021 года. На Олимпийских играх в Сочи форвард стал бронзовым призером.

    Последним клубом, за который выступал Контиола был финский «Ильвес». В прошлом сезоне нападающий провел 70 матчей и набрал 55 (13+42) очков.

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