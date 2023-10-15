Контиола возобновил карьеру хоккеиста в Финляндии

Нападающийвозобновил игровую карьеру, подписав контракт с финским. Об этом сообщает Ilta-Sanomat

«Контракт заключен. Я пока точно не знаю, когда начну играть», — заявил Контиола.

Напомним, что финский нападающий выступал в КХЛ за «Металлург», «Трактор» и «Локомотив». В общем Контиола провел 545 матчей в Континентальной лиге, забил 120 голов и сделал 221 голевую передачу.

В составе сборной Финляндии Контиола становился серебряным призером на чемпионатах мира 2007, 2014, 2021 года. На Олимпийских играх в Сочи форвард стал бронзовым призером.

Последним клубом, за который выступал Контиола был финский «Ильвес». В прошлом сезоне нападающий провел 70 матчей и набрал 55 (13+42) очков.