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    «Авангард» одолел «Локомотив» в КХЛ

    «Авангард» — «Локомотив»: счет матча 4:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Локомотив
    «Авангард» дома одолел ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    Победу омичам принесли голы Дениса Венгрыжановского, Рида Буше, Либора Шулака и Владимира Ткачева.

    В составе гостей отличился Артур Каюмов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
    Голы: Каюмов — 6 (Шалунов, Гернат), 7:54 — 0:1. Венгрыжановский — 3 (Киселевич, Абросимов), 24:58 — 1:1. Буше — 10 (бол., Пьянов, Спунер), 35:33 — 2:1. Шулак — 3 (Игумнов, Холодилин), 37:34 — 3:1. Ткачев — 7 (бол., Буше, Шарипзянов), 40:13 — 4:1Вратари: Проскуряков — ИсаевШтраф: 2 — 6Броски: 28 (10+12+6) — 26 (12+7+7)

    «Авангард» набрал 22 очка и идет шестым в Восточной конференции после 17 матчей. «Локомотив» (29) лидирует на «Западе».

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