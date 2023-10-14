Радулов прокомментировал тяжелую победу над «Амуром»

Капитан «Ак Барса» Александр Радулов высказался о победе над «Амуром» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Радулов в овертайме забил решающий гол.

«Была тяжёлая игра, "Амур" вышел заряженным на матч, не хотел уступать. Думаю, болельщикам игра понравилась. Мы где-то чуть-чуть подустали, подсели, тяжёлая выездная серия, хорошо, что победили. Артур Ахтямов нас выручил, подтащил, молодец. В меньшинстве хорошо отпластались. Такие матчи тоже нужно уметь выигрывать.

Какие факторы в этом матче были ключевыми? Самоотверженность. Мы не уступали, хотя нам и было тяжело. Показалось, что соперник был чуть посвежее нас, нужно отдать "Амуру" должное. Вратарь оставил нас в игре, сделал важные сэйвы. Все вместе забрали сегодня два очка — это самое главное», — цитирует Радулова пресс-служба казанской команды.