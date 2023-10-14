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    «Ак Барс» одержал пятую победу кряду, одолев в овертайме «Амур»

    «Амур» — «Ак Барс»: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Амур
    «Ак Барс» в гостях победил «Амур» в матче Чемпионата КХЛ — 3:2.

    ХК «Ак Барс»
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    ХК «Ак Барс»

    В основное время за казанцев отличились Семен Терехов и Константин Лучевников. У клуба из Хабаровска шайбы забросили Дмитрий Шевченко и Егор Коршков.

    В овертайме победу «Ак Барсу» принес Александр Радулов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Шевченко — 7 (бол., Волгин, Бочаров), 16:06 — 1:0. Терехов — 2 (бол., Петров, Лямкин), 17:35 — 1:1. Коршков — 3 (бол., Барулин, Хохлачев), 30:38 — 2:1. Лучевников — 1 (Петров), 32:06 — 2:2. Радулов — 7, 60:54 — 2:3Вратари: Лозебников — АхтямовШтраф: 2 — 6Броски: 32 (12+11+8+1) — 24 (9+5+9+1)

    Казанский клуб добился 5-й победы кряду и находится на 2-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 18 встречах.

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    «Амур» располагается на 9-м месте с 17 баллами.

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