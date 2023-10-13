Овечкин высказался о возможном завершении карьеры

Форвард «Вашингтон Кэпиталз»ответил на вопрос по поводу возможного завершения карьеры.

«Я всё ещё наслаждаюсь хоккеем. Когда я перестану получать от него удовольствие, для меня, вероятно, будет неправильно оставаться здесь и играть так, как я хотел бы.

Мною движет только игра, вы знаете. Просто атмосфера на льду и вне льда, конечно, в раздевалке. Я просто немного веселюсь, понимаете?» — цитирует Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Овечкин играет в НХЛ с 2005 года. Всего хоккеист в 1347 матчах забил 822 гола и отдал 663 результативные передачи.