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    Овечкин высказался о возможном завершении карьеры

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос по поводу возможного завершения карьеры.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Я всё ещё наслаждаюсь хоккеем. Когда я перестану получать от него удовольствие, для меня, вероятно, будет неправильно оставаться здесь и играть так, как я хотел бы.

    Мною движет только игра, вы знаете. Просто атмосфера на льду и вне льда, конечно, в раздевалке. Я просто немного веселюсь, понимаете?» — цитирует Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

    Овечкин играет в НХЛ с 2005 года. Всего хоккеист в 1347 матчах забил 822 гола и отдал 663 результативные передачи.

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