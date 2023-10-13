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    Кудашов: Игра у нас немножко разладилась

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    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (0:3).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Игра не удалась, естественно, — три пропустили, ни одной не забили. Вроде и везём с поездки 50% очков, но забитых совсем мало, а пропущенных хватает. Игра у нас немножко разладилась, может, сменились акценты. Понимаем, что подправить, будем заниматься этим. Да, системные ошибки есть в последних матчах и пока они не исправляются. Но хотя бы видим причины и, как уже сказал, пытаемся сместить акценты», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

    «Авангард» теперь занимает шестое место на «Востоке» с 20 очками. «Динамо» идет на пятой позиции на «Западе» с 23 баллами.

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