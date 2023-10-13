Кудашов: Игра у нас немножко разладилась

Главный тренер московскогопрокомментировал поражение в матче с(0:3).

«Игра не удалась, естественно, — три пропустили, ни одной не забили. Вроде и везём с поездки 50% очков, но забитых совсем мало, а пропущенных хватает. Игра у нас немножко разладилась, может, сменились акценты. Понимаем, что подправить, будем заниматься этим. Да, системные ошибки есть в последних матчах и пока они не исправляются. Но хотя бы видим причины и, как уже сказал, пытаемся сместить акценты», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

«Авангард» теперь занимает шестое место на «Востоке» с 20 очками. «Динамо» идет на пятой позиции на «Западе» с 23 баллами.