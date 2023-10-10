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    Заварухин: «Салават Юлаев» выиграл борьбу, был сильнее

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Салават Юлаев
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итог матча против «Салавата Юлаева» (1:4).

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «Слабое начало с нашей стороны. "Салават Юлаев" выиграл борьбу, был сильнее. Мы не успевали за движением, из-за чего и проиграли сегодня. Пропустили голы на контратаках. Наверное, это была одна из самых тяжёлых игр для нас с начала чемпионата. В третьем периоде имели моменты, более менее у нас пошла игра, а первые два периода давались тяжело. В этом заслуга и соперника, то, что мобильная и быстрая команда напрягала нас. Одним из факторов стало то, что одиннадцать игр с начала чемпионата мы провели на выезде. Где-то это должно было сказаться. Завтра у нас будет выходной, чтобы подойти к домашней серии с новыми силами.

    Кто из травмированных ближе всего к возвращению? Все далеко, если честно. Непонятная ситуация, действительно, очень много травмированных», — приводит слова Заварухина пресс-служба КХЛ.

    «Салават Юлаев» набрал 18 очков и идет 5-м в таблице Восточной конференции. «Автомобилист» (22) находится на 3-й строчке.

    В следующем матче «Салават Юлаев» 13 октября примет «Витязь». «Автомобилист» в этот же день дома сыграет с «Трактором».

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