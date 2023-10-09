«Барыс» — «Трактор»: счет матча 2:1, обзор голов

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛобыграл на своем льдусо счетом 2:1.

На 18-й минуте счет в составе хозяев открыл Всеволод Логвин, передачу голевую ему отдал Михаил Рахманов.

На 26-й минуте Аркадий Шестаков увеличил преимущество своей команды до двух шайб. Ему ассистировал Самат Данияр и Батырлан Муратов.

«Трактор» смог сократить преимущество в конце второго периода, когда точным броском отметился Чарльз Робинсон. Передачи ему отдавали Артем Блажиевский и Никита Сошников.

На большее сил челябинцам не хватило.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» — «Сибирь» 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Голы: Логвин -1 (Рахманов), 17:16 — 1:0, Шестаков — 1 (бол., Данияр, Муратов), 25:46 — 2:0, Робинсон -1 (Блажиевский, Сошников), 39:17 — 2:1Вратари: Шутов — МыльниковБроски: 25 (10+9+6) — 21 (7+11+3)Штраф: 10 — 10

Очередной матч «Барыс» теперь снова проведет дома против московского «Динамо». «Трактор» отправится в гости к «Сибири».