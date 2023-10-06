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    «Витязь» одержал волевую победу над «Барысом»

    «Витязь» — «Барыс»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Барыс
    Аутсайдеры «Запада» и «Востока» выявляли сильнейшего в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Сильнее оказался «Витязь», победивший «Барыс» в овертайме со счетом 3:2.

    «Витязь»
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    «Витязь»

    Шайбы в составе подмосковной команды забивали Александр Яремчук, Станислав Яровой и Руслан Педан.

    За «Барыс» отличились Понтус Оберг и Кирилл Савицкий.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» — «Барыс» 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Оберг — 1, 5:51 — 0:1, Яремчук -1 (Валенцов), 6:08 — 1:1, Савицкий — 1 (Лабейт), 21:12 — 1:2, Яровой — 1 (Кара, Барак), 35:28 — 2:2, Педан — 1, 61:02 — 3:2Вратари: Дорожко — ШутовБроски: 34 (9+11+14) — 37 (11+17+9)Штраф: 6 — 10

    После этой победы у «Витязя» стало 9 очков и он продолжает занимать последнее место на «Западе». «Барыс» набрал 11 баллов и идет на 11 строчке на «Востоке».

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