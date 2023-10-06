«Витязь» — «Барыс»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

Аутсайдеры «Запада» и «Востока» выявляли сильнейшего в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Сильнее оказался, победившийв овертайме со счетом 3:2.

Шайбы в составе подмосковной команды забивали Александр Яремчук, Станислав Яровой и Руслан Педан.

За «Барыс» отличились Понтус Оберг и Кирилл Савицкий.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» — «Барыс» 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Оберг — 1, 5:51 — 0:1, Яремчук -1 (Валенцов), 6:08 — 1:1, Савицкий — 1 (Лабейт), 21:12 — 1:2, Яровой — 1 (Кара, Барак), 35:28 — 2:2, Педан — 1, 61:02 — 3:2Вратари: Дорожко — ШутовБроски: 34 (9+11+14) — 37 (11+17+9)Штраф: 6 — 10

После этой победы у «Витязя» стало 9 очков и он продолжает занимать последнее место на «Западе». «Барыс» набрал 11 баллов и идет на 11 строчке на «Востоке».