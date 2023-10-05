«Адмирал» — «Лада»: счет матча 2:1 ОТ, обзор голов

одержал победу над(2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. Сначала нападающий «Адмирала» Прохор Корбит реализовал большинство в формате 5 на 3, а затем форвард «Лады» Дмитрий Кугрышев сравнял счет.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Адмирал». Победный гол на счету Антона Берлева.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Адмирал» — «Лада» 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0). Голы: Корбит — 3 (бол. Гутин, Варфоломеев), 00:52 — 1:0. Кугрышев — 2 (Сафин), 28:47 — 1:1. Берлев — 1 (бол. Чебыкин, Горшков), 62:56 — 2:1Вратари: Хомченко — ТрушковБроски: 28 (12+7+6+3) — 33 (15+8+9+1)Штраф: 2 — 10

После этого матча «Адмирал» занимает 10-е место в таблице Востока с 10-ю очками в активе. «Лада» — на 2-й позиции (20 баллов).