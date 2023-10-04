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    Ларионов: Надо учиться забивать первыми

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Торпедо
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался относительно матча против «Авангарда» (0:1).

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Что касается Алексея Кручинина, то всегда сложно возвращаться после травмы, сложно попасть в игровой ритм. Здесь важно не перегрузить человека. Мы знаем, и он сам знает, что может давать команде больше. У нас в резерве есть Никита Шавин, Данил Савунов и Сергей Гончарук. Завтра решим кого из них введем в состав. Адам Хуска завтра будет тренироваться в полную силу.

    Гораздо больше у нас резервов внутри психологии: чтобы научиться забивать голы, нехарактерные для нашей команды. Голы с отскоков, с подправления, рикошетные. И надо учиться забивать первыми. Мы требуем от игроков быстрее двигать шайбу. Сегодня этот элемент ушёл немного в сторону. Для этого должна двигаться мысль игрока.

    Если брать статистику, то по контролю шайбы и по игре в атаке преимущество у нас было большое, но мы ушли с пустыми руками. Мы также совершаем большое количество бросков, но качество должно быть лучше. Мы не должны разминать вратарей соперника. Логотип на форме вратаря — хорошее место, но есть другие точки, в которые нужно бросать. Когда есть возможность для броска, не надо делать его слишком простым. Простой бросок читается», — приводит слова Ларионова пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча «Авангард» занимает 7-е место на Востоке с 15-ю очками в активе. «Торпедо» располагается на 3-й позиции Запада с 19-ю баллами.

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