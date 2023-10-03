«Ак Барс» — «Северсталь»: счет матча 1:4, обзор голов

одержала гостевую победу над(4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В 1-м периоде череповецкая команда забросила 2 безответные шайбы. Отличились Александр Скоренов и Михаил Ильин.

Во 2-м отрезке матча «Северсталь» забросила еще одну шайбу. Гол на счету Данил Аймурзин в большинстве.

В 3-м периоде команды обменялись голами. Сначала нападающий «Ак Барса» Семён Терехов забросил 1-ю шайбу своей команды, а потом форвард «Северстали» Никита Коростелев отличился голом в пустые ворота.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Ак Барс» (Казань) — «Северсталь» (Череповец) 1:4 (0:2, 0:1, 1:1). Голы: Скоренов — 5 (Иванцов), 03:39 — 0:1. Ильин — 3 (Тихонов, Аймурзин), 04:42 — 0:2. Аймурзин — 4 (бол. Скоренов, Иванцов), 38:46 — 0:3. Терехов — 1 (Дыняк), 50:44 — 1:3. Коростелев — 2 (ПВ. Барберио), 59:22 — 1:4Вратари: Ахтямов — ШугаевБроски: 28 (4+10+14) — 27 (8+10+9)Штраф: 6 — 8

После этого матча «Северсталь» занимает 10-е место на Западе с 11-ю очками в активе. «Ак Барс» располагается на 4-й строчке Востока (17 баллов).