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    Каземиро«Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай» 2:3. Онлайн
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    «Северсталь» неожиданно разгромила «Ак Барс» в Казани

    «Ак Барс» — «Северсталь»: счет матча 1:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Ак Барс
    «Северсталь» одержала гостевую победу над «Ак Барсом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    В 1-м периоде череповецкая команда забросила 2 безответные шайбы. Отличились Александр Скоренов и Михаил Ильин.

    Во 2-м отрезке матча «Северсталь» забросила еще одну шайбу. Гол на счету Данил Аймурзин в большинстве.

    В 3-м периоде команды обменялись голами. Сначала нападающий «Ак Барса» Семён Терехов забросил 1-ю шайбу своей команды, а потом форвард «Северстали» Никита Коростелев отличился голом в пустые ворота.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Ак Барс» (Казань) — «Северсталь» (Череповец) 1:4 (0:2, 0:1, 1:1).
    Голы: Скоренов — 5 (Иванцов), 03:39 — 0:1. Ильин — 3 (Тихонов, Аймурзин), 04:42 — 0:2. Аймурзин — 4 (бол. Скоренов, Иванцов), 38:46 — 0:3. Терехов — 1 (Дыняк), 50:44 — 1:3. Коростелев — 2 (ПВ. Барберио), 59:22 — 1:4Вратари: Ахтямов — ШугаевБроски: 28 (4+10+14) — 27 (8+10+9)Штраф: 6 — 8

    После этого матча «Северсталь» занимает 10-е место на Западе с 11-ю очками в активе. «Ак Барс» располагается на 4-й строчке Востока (17 баллов).

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