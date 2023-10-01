«Куньлунь» — «Авангард»: счет матча 3:4 ОТ , обзор голов

Тренер гостей Михаил Кравец Фото: globallookpress.com
Голы в составе китайского клуба забивали Райан Спроул, Девин Броссо, Люк Локхарт. За «Авангард» отличились Валентин Пьянов, Семен Чистяков, Рид Буше, Райан Спунер.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» — «Авангард» 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)
Голы: Пьянов -1 (бол., Гераськин, Чистяков), 15:40 — 0:1, Чистяков — 1 (мен.), 21:46 — 0:2, Спроул — 1 (бол., Вон, Меркли), 23:06 — 1:2, Броссо — 1 (Локхарт, Вон), 32:26 — 2:2, Буше — 1 (бол., Спунер, Ткачев), 40:56 — 2:3, Локхарт -1 (бол., Спроун, Меркли), 54:04 — 3:3, Спунер -1 (Буше, Чистяков), 64:49 — 3:4Вратари: Смит — МишуровБроски: 22 (3+11+6+2) — 33 (14+10+8+1)Штраф: 27-15
В следующем туре «Куньлунь» примет дома московское «Динамо», а «Авангард» отправится в гости к «Торпедо».