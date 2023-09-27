«Локомотив» — «Автомобилист»: счет матча 3:1, обзор голов

Ярославскийбыл сильнее на своем льдусо счетом 3:1, уступая после первого периода.

Шайбы в команде Игоря Никитина забрасывали Георгий Иванов, Ярослав Лихачев и Максим Шалунов на исходе матча в пустые ворота. Единственную шайбу в составе «Автомобилиста» забил Алексей Бывальцев.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» — «Автомобилист» 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) Голы: Бывальцев — 1 (Макеев, Обидин), 12:55 — 0:1, Иванов -1 (Тесанов), 24:11 — 1:1, Лихачев — 1 (Тесанов, Гернат), 44:07 — 2:1, Шалунов — 1 (п.в., Сергеев), 59:09 — 3:1Вратари: Исаев — ГалкинБроски: 34 (14+5+15) — 27 (7+12+8)Штрафы: 2 — 0

После 11 матчей у «Локомотива» 16 очков, он идет на второй строчке в конференции «Запад». «Автомобилист» имеет 14 баллов после 12 игр и четвертое место на «Востоке».