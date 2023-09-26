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    Роберт Левандовский«Мальорка» — «Барселона». Онлайн
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    «Торпедо» разгромило «Витязь»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Торпедо
    Нижегородское «Торпедо» одержало победу над «Витязем» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Кирилл Воронин
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    Кирилл Воронин

    Встреча в Балашихе завершилась со счетом 4:1 в пользу «Торпедо».

    В составе гостей отличились Кирилл Воронин, Даниил Бокун, Игорь Ларионов и Кирилл Ураков.

    «Торпедо» забросило все четыре шайбы во втором периоде.

    Автором единственного результативного броска у хозяев стал Станислав Яровой.

    Серия поражений «Витязя» достигла восьми матчей.

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    • «Торпедо» поднялось на первое место в таблице Западной конференции КХЛ — 17 очков. «Витязь» находится на последней строчке — 3 очка.

    В следующем матче «Торпедо» примет «Ак Барс» 28 сентября. «Витязь» в этот же день сыграет дома с «Ладой».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Московская область) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:4 (0:0, 0:4, 1:0)
    Голы: Воронин — 2 (Ларионов), 21:10 — 0:1. Бокун — 2 (Воронин, Сизов), 30:23 — 0:2. Ларионов — 2 (бол., Летунов, Артамонов), 32:41 — 0:3. Ураков — 1 (Веряев, Сизов), 38:46 — 0:4. Яровой — 3 (бол., Руденков, Барак), 43:37 — 1:4Вратари: Дорожко (Шикин, 40:00) — КульбаковШтраф: 10 — 24Броски: 27 (10+10+7) — 45 (11+22+12)
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