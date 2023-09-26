«Торпедо» разгромило «Витязь»

Нижегородскоеодержало победу надв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча в Балашихе завершилась со счетом 4:1 в пользу «Торпедо».

В составе гостей отличились Кирилл Воронин, Даниил Бокун, Игорь Ларионов и Кирилл Ураков.

«Торпедо» забросило все четыре шайбы во втором периоде.

Автором единственного результативного броска у хозяев стал Станислав Яровой.

Серия поражений «Витязя» достигла восьми матчей.

«Торпедо» поднялось на первое место в таблице Западной конференции КХЛ — 17 очков. «Витязь» находится на последней строчке — 3 очка.

В следующем матче «Торпедо» примет «Ак Барс» 28 сентября. «Витязь» в этот же день сыграет дома с «Ладой».