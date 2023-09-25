Немировски: Самое главное — победа

Главный тренерподвел итог матча против(3:2).

«Самое главное — победа. Костин очень надёжно сыграл, он весь сезон работает. Не смотрите, что первая игра получилась неудачная. Он вышел на следующий день на тренировку и работал. Сегодня было видно, что он забыл тот матч, это уже прошлое. В "Динамо" опытные хоккеисты, они быстро двигают шайбу. Если бегаешь неправильно, они могут отрезать пасом. Они здорово играли сегодня, но было видно, что им тяжело: случалось, когда мы просто выходим из зоны, а их игроки остались — не имели сил выйти. Мы отдавали шайбу обратно, и они атаковали. Мы перед игрой акцентировали внимание на поперечные передачи: динамовцы могут бросать, но всё равно пытаются отдать поперечную передачу. Было задание перед игрой: закрывать», — приводит слова Немировски официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Сибирь» занимает 6-е место в таблице Востока с 11-ю очками в активе. «Динамо» сохраняет 1-ю строчку в таблице Запада (16 баллов).