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    Немировски: Самое главное — победа

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Динамо
    Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски подвел итог матча против «Динамо» (3:2).

    Дэвид Немировски
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    Дэвид Немировски

    «Самое главное — победа. Костин очень надёжно сыграл, он весь сезон работает. Не смотрите, что первая игра получилась неудачная. Он вышел на следующий день на тренировку и работал. Сегодня было видно, что он забыл тот матч, это уже прошлое. В "Динамо" опытные хоккеисты, они быстро двигают шайбу. Если бегаешь неправильно, они могут отрезать пасом. Они здорово играли сегодня, но было видно, что им тяжело: случалось, когда мы просто выходим из зоны, а их игроки остались — не имели сил выйти. Мы отдавали шайбу обратно, и они атаковали. Мы перед игрой акцентировали внимание на поперечные передачи: динамовцы могут бросать, но всё равно пытаются отдать поперечную передачу. Было задание перед игрой: закрывать», — приводит слова Немировски официальный сайт КХЛ.

    После этого матча «Сибирь» занимает 6-е место в таблице Востока с 11-ю очками в активе. «Динамо» сохраняет 1-ю строчку в таблице Запада (16 баллов).

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