Козлов рассказал о причинах поражениях «Салавата» в матче КХЛ с «Ак Барсом»

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(2:4).

«Первый период соперник забил в большинстве, мы допустили много потерь на синей линии, что нам не позволило играть в зоне атаки. Нападающие соперника агрессивно шли, мы столкнулись с трудностями при выходе из-под давления.

В третьем периоде забросили два хороших гола в большинстве, перешли на игру в три звена, попытались вернуться, но пропустили четвертую шайбу. Потеряли защитников из-за травм», — сказал Козлов пресс-службе «Ак Барса».

Напомним, что «Салават Юлаев» проигрывала по ходу матча со счетом 0:3 и смог вернуться в игру, забив 2 быстрых гола в начале 3-го периода, но под конец «Ак Барс» забил 4-й гол и поставил точку в этом матче.

«Салават Юлаев» занимает 7-е место в таблице Востока с 10-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Козлова встретятся с «Трактором» 27-го сентября в Уфе.