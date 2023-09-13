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    «Амур» победил «Сибирь» в серии буллитов

    «Cибирь» — «Амур»: счет матча 1:2 по бул. (0:0, 1:1, 0:0):, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Амур
    Хабаровский «Амур» одержал вторую победу подряд, обыграв в серии буллитов «Сибирь».

    «Амур»
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    «Амур»

    Первый период не принес заброшенных шайб.

    На 25-й минуте нападающий «Амура» Петр Хохряков открыл счет, но 38-й минуте хоккеистам «Сибири» удалось забросить ответную шайбу. Это сделал Никита Прохоркин.

    Третий тоже не принес заброшенных шайб, игра перешла в овертайм, а затем в серию буллитов. В ней точнее оказались хоккеисты «Амура».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирск) — «Амур» (Хабаровск) 1:2 по бул.(0:0, 1:1, 0:0)
    Голы: Хохряков — 1 (Слепец, Шевченко), 24:38 — 0:1, Прохоркин -1, 37:18 — 1:1Вратари: Красоткин — ЛазебниковШтраф: 35 (6+29+0) — 18 (4+6+6)Броски: 31 (7+9+11) — 35 (10+19+4)

    После этой встречи у «Амура» стало 6 очков в 6 играх. У «Сибири» 5 очков в 5 матчах.

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