Разин: Сами себе придумали проблемы — в первых двух периодах было очень много удалений

Главный тренерподвел итог матча против(4:3).

«Двоякие впечатления от игры. То, что выиграли, конечно, хорошо. Сами себе придумали проблемы: в первых двух периодах было очень много удалений. В первом периоде пропустили много контратак, дали сопернику это почувствовать. Но хорошо, что сумели переломить игру и выиграть. Нас с победой», — приводит слова Разина официальный сайт «Витязя».

После этого матча «Металлург» занимает 1-е место в таблице Востока (7 очков), а «Витязь» — на 11-й позиции Западной конференции (2).