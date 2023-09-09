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    Федоров: Поражение от «Металлурга» завело ребят

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    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итог матча против «Нефтехимика» (5:1).

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Нашу команду с победой, удалось сыграть все 60 минут правильно, были разные ситуации на льду — большинство, меньшинство, "пять на пять". Игра понравилась, но всегда есть над чем работать. Сегодня парни — молодцы, наших болельщиков с победой. Спасибо им за поддержку.

    Владислав Каменев не поехал на выезд? Небольшое повреждение, думаю, через два-три дня всё будет нормально.

    Отсутствие Антона Слепышева? Он пока проходит определённую реабилитацию, точные сроки неизвестны, но это не ближайшая неделя. Надеюсь, настрой на следующую игру с "Куньлунь Ред Стар" будет таким же, как сегодня. Поражение от "Металлурга" завело ребят и определённые механизмы в команде, проигрывать дома нам не к лицу. Сегодня они — молодцы, отдались процессу.

    Ивану Федотову не удалось оформить сухарь? Ему было сложновато без бросков, без работы, тем не менее, его фокус продолжался все 60 минут, однако чуть потеряешь концентрацию — соперник сразу накажет», — приводит слова Федорова пресс-служба КХЛ.

    После этого матча ЦСКА занимает 5-е место в таблице Запада (4 очка), а «Нефтехимик» располагается на 11-й позиции Востока (1).

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