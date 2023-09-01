ЦСКА — «Ак Барс»: счет матча 2:5, обзор голов

«Ак Барс» в Москве обыграл ЦСКА (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В 1-м периоде казанцы забили только один гол. На 16-й минуте форвард «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий отправил шайбу в ворота отличным кистевым броском. Шайба полетела на очень неудобной высоте для голкипера ЦСКА.

Во 2-м периоде ЦСКА сумел сравнять счет. Игрок «Ак Барса» только-только выбегал из штрафного бокса, но защитник ЦСКА Никита Нестеров пальнул от синей и прошил голкипера «Ак Барса» — 1:1.

На 36-й минуте казанцы вновь вышли вперед благодаря голу Дмитрия Яшкина. Игрок оказался самым расторопным на пятаке, забил гол с добивания.

Спустя всего 31 секунду форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов отдал гениальную передачу Никите Дыняку, а тот отправил шайбу в ворота сильнейший броском с кистей — 3:1.

Уже в 3-м периоде защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко сократил отставание до минимума, но на большее команду не хватило, а «Ак Барс» забил еще 2 гола.

Форвард казанцев Александр Радулов реализовал большинство, восстановив разницу в две шайбы. Точку в этом матче поставил Вадим Шипачев, оправив шайбу в ворота с передачи все того же Радулова.

В следующем матче «Ак Барс» встретится 4 сентября с «Трактором», а ЦСКА сыграет с «Адмиралом» 3 числа.