ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Трофей Лиги Европы — Кубок УЕФАЖеребьевка Лиги Европы и Лиги Конференций. Онлайн
  • 21:29
    • «Ак Барс» разгромил ЦСКА в матче Кубка Открытия в КХЛ
  • 21:18
    • Атакующее трио «Милана» Пулишич — Жиру — Леау сыграют в матче Серии А с «Ромой»
  • 21:08
    • Официально: Николсон стал игроком «Клермона»
  • 20:50
    • IIHF оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче КХЛ
  • 18:20
    • «Манчестер Юнайтед» объявил об аренде защитника «Тоттенхэма»
    Все новости спорта

    «Ак Барс» разгромил ЦСКА в матче Кубка Открытия в КХЛ

    ЦСКА — «Ак Барс»: счет матча 2:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс ЦСКА
    «Ак Барс» в Москве обыграл ЦСКА (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В 1-м периоде казанцы забили только один гол. На 16-й минуте форвард «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий отправил шайбу в ворота отличным кистевым броском. Шайба полетела на очень неудобной высоте для голкипера ЦСКА.

    Во 2-м периоде ЦСКА сумел сравнять счет. Игрок «Ак Барса» только-только выбегал из штрафного бокса, но защитник ЦСКА Никита Нестеров пальнул от синей и прошил голкипера «Ак Барса» — 1:1.

    На 36-й минуте казанцы вновь вышли вперед благодаря голу Дмитрия Яшкина. Игрок оказался самым расторопным на пятаке, забил гол с добивания.

    Спустя всего 31 секунду форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов отдал гениальную передачу Никите Дыняку, а тот отправил шайбу в ворота сильнейший броском с кистей — 3:1.

    Уже в 3-м периоде защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко сократил отставание до минимума, но на большее команду не хватило, а «Ак Барс» забил еще 2 гола.

    Форвард казанцев Александр Радулов реализовал большинство, восстановив разницу в две шайбы. Точку в этом матче поставил Вадим Шипачев, оправив шайбу в ворота с передачи все того же Радулова.

    В следующем матче «Ак Барс» встретится 4 сентября с «Трактором», а ЦСКА сыграет с «Адмиралом» 3 числа.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Рома» и «Милан» определить сильнейшего?
  • «Рома» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • «Боруссия» и «Хайденхайм» забьют друг другу
  • «Боруссия» Д — «Хайденхайм». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Альмерию» ждет коллизия?
  • «Альмерия» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.32
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Альмерия — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Краснодар — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Реал — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Челси — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Монако — Ланс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие