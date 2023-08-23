«Трактор» — «Металлург»: счет матча 2:1 ОТ, обзор голов

«Трактор» Фото: globallookpress.com
Дублем в этом матче отметился форвард «Трактора» Семен Дер-Аргучинцева, забив сначала 1-й гол на 23-й минуте, а затем победный в овертайме.
Единственный гол «Металлурга» забил Данил Гололобов на 25-й минуте.
Кубок губернатора Челябинской области.
«Трактор» — «Металлург» 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).
Голы: Дер-Аргучинцев — 1 (Николаев, Сошников), 23:19 — 1:0. Гололобов — 1 (Михайлис, Паливко), 25:55 — 1:1. Дер-Аргучинцев — 2 (Шабанов), 64:31 — 2:1Вратари: Мыльников — ЗагидулинШтраф: 10 — 4
В следующем матче «Трактор» встретится 24 августа с «Ак Барсом».