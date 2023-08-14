«Барыс» — «Локомотив»: счет матча 0:4, обзор голов

В 1-м периоде «железнодорожники» забили 3 безответный гола. Отличились Ярослав Лихачев в большинстве, Георгий Иванов, Мартин Гернат в большинстве и Александр Елесин.
Кубок Taneco.
«Барыс» — «Локомотив» 0:4 (0:3, 0:1, 0:0).
Голы: Лихачев — 2 (бол. Алексеев, Рафиков), 11:01 — 0:1. Иванов — 1 (Никулин, Акмальдинов), 16:01 — 0:2. Гернат — 1 (бол. Березкин, Шалунов), 18:50 — 0:3. Елесин — 1 (Полунин), 27:11 — 0:4Вратари: Бояркин — ИсаевБроски: 31 (10+19+2) — 20 (4+2+14)Штраф: 10 — 10
20 августа «Локомотив» и «Барыс» вновь встретятся в рамках товарищеского противостояния.