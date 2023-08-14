ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Людмила Самсонова и Джессика ПегулаСамсонова стала первой ракеткой России, Синнер взял крупнейший титул в карьере, а Алькарас и Медведев разочаровали
  • 17:37
    • ЦСКА запретили проводить международные трансферы на год из-за контракта с Федотовым
  • 14:27
    • Стала известна заплата Неймара в «Аль-Хиляле»
  • 13:36
    • Два турецких клуба хотят подписать защитника «Зенита»
  • 13:07
    • «Бешикташ» объявил о переходе экс-игрока «Ливерпуля»
  • 12:35
    • «Ливерпуль» и «Саутгемптон» согласовали трансфер Лавиа
    Все новости спорта

    «Локомотив» забил 4 безответных гола «Барысу» в товарищеском матче

    «Барыс» — «Локомотив»: счет матча 0:4, обзор голов

    Хоккей Локомотив Барыс
    «Локомотив» одержал победу над «Барысом» (4:0) в матче Кубка Taneco.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В 1-м периоде «железнодорожники» забили 3 безответный гола. Отличились Ярослав Лихачев в большинстве, Георгий Иванов, Мартин Гернат в большинстве и Александр Елесин.

    Кубок Taneco.
    «Барыс» — «Локомотив» 0:4 (0:3, 0:1, 0:0).
    Голы: Лихачев — 2 (бол. Алексеев, Рафиков), 11:01 — 0:1. Иванов — 1 (Никулин, Акмальдинов), 16:01 — 0:2. Гернат — 1 (бол. Березкин, Шалунов), 18:50 — 0:3. Елесин — 1 (Полунин), 27:11 — 0:4Вратари: Бояркин — ИсаевБроски: 31 (10+19+2) — 20 (4+2+14)Штраф: 10 — 10

    20 августа «Локомотив» и «Барыс» вновь встретятся в рамках товарищеского противостояния.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» забьют друг другу
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Пари НН» снова проиграет?
  • «Пари НН» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Сможет ли «Атлетико» уверенно обыграть «Гранаду»?
  • «Атлетико» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 14 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Пари НН — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Боавишта — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.67
  • Прогноз на матч Аль-Раед — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Галатасарай — Олимпия
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Филадельфия Юнион — Интер Майами
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  3.46
  • Экспресс дня 15 августа
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие