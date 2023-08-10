«Динамо» победило «Салават Юлаев» в Кубке Республики Башкортостан

На дубль Никиты Гусева и голы Игоря Ожиганова и Джордана Уэла уфимцы ответили точными бросками Александра Хмелевского и Егора Сучкова.
Кубок Республики Башкортостан
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Москва) — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Голы: Гусев — 1 (Уил, Миронов), 19:29 — 0:1. Гусев — 2 (Пакетт, Уил), 23:50 — 0:2. Хмелевский — 1 (бол., Лещенко), 29:04 — 1:2. Ожиганов — 1 (Готовец, О`Делл), 30:12 — 1:3. Уил — 1 (Гусев, Ожиганов), 45:56 — 1:4. Сучков — 1 (Тимкин, Ефремов), 48:05 — 2:4Вратари: Самонов (58:49) — МоторыгинШтраф: 21 — 21Броски: 36 (13+14+9) — 21 (6+6+9)