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    Ротенберг: СКА никогда не нарушал регламент за всю историю КХЛ

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    Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о соблюдении клубом потолка зарплат.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Мы участвуем в КХЛ с первого сезона. У нас никогда не было проблем. Не знаю, откуда идет хайп в прессе. К нам никогда не было вопросов по соблюдению потолка зарплат. СКА никогда не нарушал регламент за всю историю КХЛ. Мы всегда соблюдаем все правила», — приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».

    СКА примет участие в турнире Sochi Hockey Open-2023, который стартует 3 августа. Соперниками петербуржцев станут «Сочи», «Адмирал», «Авангард» и сборная России.

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