Ротенберг: У нас одна задача — побеждать и радовать болельщиков

Главный тренерпрокомментировал участие команды в предсезонном турнире Sochi Hockey Open-2023 и прокомментировал ожидания от ближайшего чемпионата КХЛ.

«Мы очень рады быть здесь в Сочи. Это наше олимпийское наследие, прекрасная инфраструктура. Для нас это лучшая подготовка к сезону. Лучшая тренировка — это игры. Там мы увидим, как наши ребята подготовлены. С каждым годом видим больше ажиотажа вокруг турнира. Люди больше и больше говорят о нем. Это значит, что хоккей развивается.

У нас одна задача — побеждать. Побеждать и радовать болельщиков. Продвигать хоккей, радовать им, чтобы как можно больше мальчишек приходили на хоккей». — приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».

Sochi Hockey Open-2023 стартует 3 августа. В турнире примут участие «Сочи», СКА, «Адмирал», «Авангард» и сборная России.