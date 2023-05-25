начнут матч в 16:20 в 1/4 финала ЧМ-2023 по хоккею, 25.05.2023.

Последний матч: «Чехия» — «США» 8:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «США» — «Чехия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:5 (победит «США»).

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