Словакия победила Словению, Германия разгромила Венгрию

В группе А чемпионата мира сборнаясо счетом 7:2 выиграла у

В составе немцев 3 пункта набрал Кай Виссман. Джон-Джейсон Петерка набрал 4 (1+3) пункта.

ЧМ. Группа A Германия — Венгрия — 7:2 (1:0, 3:0, 3:2) Голы: Стаховяк — 2 (Шюц, Туоми), 7:58 — 1:0. Зайдер — 1 (Тиффельс, Петерка), 35:04 — 2:0. Штурм — 4 (Сорамиес, Эль), 35:22 — 3:0. Штурм — 5 (бол., Небельс, Висманн), 37:55 — 4:0. Петерка — 3 (Тиффельс, Висманн), 42:39 — 5:0. Тербоч — 1 (Винце, Папп), 46:11 — 5:1. Файес — 1 (Штипшиц, Шебек), 48:13 — 5:2. Кахун — 1 (Петерка), 50:06 — 6:2. Й. Мюллер — 1 (Висманн, Петерка), 58:38 — 7:2Вратари: Нидербергер — Д. ХорватШтраф: 29 — 6Броски: 33 (15+9+9) — 16 (4+3+9)

Германия выиграла 3-й матч подряд и занимает 4-е место в группе А. Венгрия в таблице предпоследняя.

В другом матче, в группе В, Словакия выиграла у Словении со счетом 1:0.

Победную шайбу у словаков забил Рихард Паник на 15-й секунде второго периода.

ЧМ. Группа B Словения — Словакия — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) Гол: Паник — 2 (Регенда, Кох), 20:15 — 0:1Вратари: Грачнар — ШкорванекШтраф: 4 — 6Броски: 33 (6+11+16) — 39 (17+13+9)

Словакия занимает 5-е место в таблице В, Словения без единого набранного балла занимает последнюю строчку.