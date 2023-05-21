1-й таймАугсбург — Боруссия ДортмундОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд«Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд. Онлайн
  • 18:38
    • «Спартак» вырвал победу у ЦСКА
  • 19:01
    • Словакия победила Словению, Германия разгромила Венгрию
  • 18:16
    • «Краснодар» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ
    Все новости спорта

    Словакия победила Словению, Германия разгромила Венгрию

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Словакии Сборная Словении Сборная Германии
    В группе А чемпионата мира сборная Германии со счетом 7:2 выиграла у Венгрии.

    Германия — Венгрия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Германия — Венгрия

    В составе немцев 3 пункта набрал Кай Виссман. Джон-Джейсон Петерка набрал 4 (1+3) пункта.

    ЧМ. Группа A
    Германия — Венгрия — 7:2 (1:0, 3:0, 3:2)
    Голы: Стаховяк — 2 (Шюц, Туоми), 7:58 — 1:0. Зайдер — 1 (Тиффельс, Петерка), 35:04 — 2:0. Штурм — 4 (Сорамиес, Эль), 35:22 — 3:0. Штурм — 5 (бол., Небельс, Висманн), 37:55 — 4:0. Петерка — 3 (Тиффельс, Висманн), 42:39 — 5:0. Тербоч — 1 (Винце, Папп), 46:11 — 5:1. Файес — 1 (Штипшиц, Шебек), 48:13 — 5:2. Кахун — 1 (Петерка), 50:06 — 6:2. Й. Мюллер — 1 (Висманн, Петерка), 58:38 — 7:2Вратари: Нидербергер — Д. ХорватШтраф: 29 — 6Броски: 33 (15+9+9) — 16 (4+3+9)

    Германия выиграла 3-й матч подряд и занимает 4-е место в группе А. Венгрия в таблице предпоследняя.

    В другом матче, в группе В, Словакия выиграла у Словении со счетом 1:0.

    Победную шайбу у словаков забил Рихард Паник на 15-й секунде второго периода.

    ЧМ. Группа B
    Словения — Словакия — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
    Гол: Паник — 2 (Регенда, Кох), 20:15 — 0:1Вратари: Грачнар — ШкорванекШтраф: 4 — 6Броски: 33 (6+11+16) — 39 (17+13+9)

    Словакия занимает 5-е место в таблице В, Словения без единого набранного балла занимает последнюю строчку.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды не смогут выявить победителя?
  • «Наполи» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • «Краснодар» и «Ростов» будут забивать
  • «Краснодар» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Покончит ли «Севилья» с шансами «Бетиса» на Лигу чемпионов?
  • «Севилья» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.73
  • Экспресс дня 21 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Севилья — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Осер — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Удинезе — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Дания — Швеция
  • Хоккей
  • Завтра в 16:20
    •  2.14
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие