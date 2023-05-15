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    США переиграли Германию в матче ЧМ-2023

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная США Сборная Германии
    В матче группы А чемпионата мира по хоккею сборная США одержала победу над Германией со счетом 3:2.

    сборная США
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    сборная США

    На голы Шона Фаррелла, Ронни Аттарда и Мэтта Коронато гости ответили точными бросками Самуэля Сорамиеса и Джастина Шюца.

    Хоккей. Чемпионат мира. Группа A
    Германия — США — 2:3 (0:0, 2:1, 2:3)
    Голы: Аттард — 1 (Эйссимонт, Тайнан), 25:39 — 0:1. Сорамиес — 1 (мен., М. Мюллер, Зайдер), 30:23 — 1:1. Шюц — 1 (Туоми), 39:55 — 2:1. Фаррелл — 1 (Хатсон), 45:58 — 2:2. Коронато — 1 (бол., Перунович, Тайнан), 54:50 — 2:3Вратари: Нидербергер (57:52) — ДесмитШтраф: 4 — 8Броски: 32 (12+13+7) — 26 (4+13+9)

    Сборная США с 9 очками возглавила группу А. Германия, не набравшая очков, идет на седьмой позиции.

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