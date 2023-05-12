Мисюль: Никто не удовлетворен итогом сезона в «Локомотиве»

Экс-защитниквысказался о результатах команды в прошедшем сезоне КХЛ.

«Оценка сезону "Локомотива"? Не знаю, какую оценку тут можно поставить. Мы все шли к Кубку Гагарина, хотели выиграть титул, но вылетели во втором раунде. Седьмая игра там была или не седьмая — это уже не так важно.

Нам был нужен кубок, и думаю, что никто в команде не удовлетворён итогом сезона.

В серии с ЦСКА отыгрались с 1-3, но в последнем матче чего-то не хватило. Сложно сказать, чего именно. Видимо, в седьмой игре ЦСКА просто оказался опытнее.

У их хоккеистов большое количество кубкового опыта, и в этом мы им уступили», — сказал Мисюль Чемпионату.

Напомним, что во втором раунде плей-офф КХЛ с ЦСКА «Локомотив» отыгрался с 1:3 в серии, но проиграл в 7-м матче.

В прошедшем сезоне Мисюль сыграл 67 матчей за «железнодорожников» и сделал 8 голевых передач при показателе полезности «+25».