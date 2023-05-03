Россия 25 — Беларусь: счет матча 6:2, обзор голов

Россия 25 одержала победу над сборной Беларуси (6:2) в рамках матчей Большого тура Сборной.

Российская сборная установила комфортное преимущество в счете уже в первом периоде, забив 3 безответных гола. Дублем отметился нападающий Валентин Зыков и один гол забил Матвей Мичков.

Во втором периоде хоккеисты Беларуси побежали отыгрываться. Первый гол своей команды забил нападающий гостей Роман Горбунов.

Уже на 31-й и 32-й минутах встречи сборная России вновь ушла в отрыв благодаря голам форвардов Захара Бардакова и Ивана Зинченко.

В третьем отрезке команды обменялись голами. В составе сборной России отличился Павел Порядин, а у Беларуси — форвард Егор Игнатенко.

Товарищеские матчи. Россия 25 — Беларусь — 6:2 (3:0, 2:1, 1:1). Голы: Зыков — 3 (Хайруллин, Глотов), 06:51 — 1:0. Мичков — 1 (Бардаков), 12:21 — 2:0. Зыков — 4 (Федотов, Елевин), 14:23 — 3:0. Горбунов — 1 (Алистров), 23:56 — 3:1. Бардаков — 1 (Зыков), 31:55 — 4:1. Зинченко — 1 (Кара, Джиошвили), 32:07 — 5:1. Порядин — 1 (Зыков, Федотов), 45:48 — 6:1. Игнатенко — 1 (Бокун, Ковгореня), 52:23 — 6:2Вратари: Серебряков — Колосков 00:00-32:07 (Шостак 32:07 — 60:00)Броски: 34 (8+10+16) — 17 (5+7+5)Штраф: 16 — 32

Следующий матч российская сборная проведет 5 мая против Казахстана в Астане.