The Athletic назвал Овечкина самым ценным игроком «Вашингтона» в сезоне НХЛ

Нападающий «Вашингтона»признан лучшим игроком столичной команды по итогам регулярного чемпионата НХЛ по версии издания The Athletic.

В этом регулярном сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 73 встречах, в которых отметился 42 голами и 33 результативными передачами, а также заработал общий показатель полезности «-16».

Всего на счету российского нападающего 822 заброшенные шайбы в НХЛ и второе место в списке лучших снайперов лиги за все время. Лидирует в топе бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» впервые с 2014 года не вышел в плей-офф Кубка Стэнли сезона-2022/23.