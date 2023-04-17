ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Вест Хэм» — «Арсенал» Уплывающий титул. «Арсенал» сделал подарок «Ман Сити», снова упустив преимущество в два мяча
  • 23:49
    • «Рома» одержала уверенную победу над «Удинезе»
  • 23:15
    • «Сассуоло» обыграл «Ювентус» в матче Серии А
    Все новости спорта

    The Athletic назвал Овечкина самым ценным игроком «Вашингтона» в сезоне НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан лучшим игроком столичной команды по итогам регулярного чемпионата НХЛ по версии издания The Athletic.

    Александр Овечкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Овечкин

    В этом регулярном сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 73 встречах, в которых отметился 42 голами и 33 результативными передачами, а также заработал общий показатель полезности «-16».

    Всего на счету российского нападающего 822 заброшенные шайбы в НХЛ и второе место в списке лучших снайперов лиги за все время. Лидирует в топе бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.

    Напомним, что по итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» впервые с 2014 года не вышел в плей-офф Кубка Стэнли сезона-2022/23.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА мчит в Казань с целью взять серию под свой контроль
  • «Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Прервет ли «Ливерпуль» серию без побед?
  • «Лидс» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Фиорентина» приблизится к зоне еврокубков в Серии А
  • «Фиорентина» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.05
  • Экспресс дня 17 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лидс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Челси — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Александрова — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Котов — Крутых
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Блэкпул — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие